Carcereira brasileira que fez sexo com preso é condenada a 15 meses de prisão

A agente penitenciária que foi filmada fazendo sexo com um detento em um presídio de Londres foi condenada a 15 meses de prisão nesta segunda-feira (6).





A brasileira Linda de Sousa Abreu, 30, acabou condenada por manter relações sexuais com detentos do presídio londrino HMP Wandsworth. A condenação acontece pouco mais de seis meses depois de um vídeo em que a mulher aparece fazendo sexo em uma cadeia viralizar na internet.

A mulher acabou condenada por "má conduta em cargo público" no tribunal da coroa de Isleworth. Para a decisão, o Juízo considerou a gravidade do ato e o risco à sociedade.





De acordo com o jornal inglês The Guardian, a Justiça entendeu que o fato da mulher ter exposto as chaves da cela, permitido a filmagem com um celular ilegal e praticado o ato sexual, foi o suficiente para a condenação de 15 meses. Em sua decisão, o juiz Martin Edmunds entendeu, ainda, que o ato de Linda "afetou a reputação do serviço prisional". De acordo com o The Sun, metade da pena será cumprida em liberdade.

