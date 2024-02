Carreta tomba, pega fogo e deixa criança de seis anos morta na BR-376, em Ortigueira

Um acidente envolvendo uma carreta tombada terminou com dois feridos e um criança morta na BR-376, em Ortigueira, no Norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (7).





A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local e informa que, conforme levantamento, o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, o que causou o tombamento. Na sequência, a carreta, que transportava álcool, saiu da pista e pegou fogo.

Um casal conseguiu sair do veículo após as chamas. Ambos tiveram queimaduras de terceiro grau e foram atendidos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhados para o hospital.





A criança de seis anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.





Os policiais rodoviários federais isolaram o perímetro do acidente e, após a ação, os tanques da carreta explodiram.





Além da PRF, estiveram presentes no local equipes da PCPR (Polícia Civil do Paraná), da Polícia Criminalística, do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) e do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo da criança.