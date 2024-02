Após denúncia de "Tribunal do Crime", seis morrem em confronto com a PM em Londrina

Seis pessoas morreram após se envolverem em um confronto com o Choque da PM (Polícia Militar) na tarde de quarta-feira (7) em Londrina.





Segundo a PM, a situação ocorreu por volta das 14h30, na rua da Alegria, no bairro Felicidade. A corporação recebeu informações de que estaria ocorrência um "Tribunal do Crime" de determinada organização criminosa não informada. As equipes PMs se deslocaram para verificar a situação e, ao chegar ao endereço, os homens apresentaram resistência, "sendo necessário fazer uso da força necessária e proporcional para conter a iminente e injusta agressão", conforme consta no BO divulgado pela PM.

Além dos seis homens em óbito, a ocorrência terminou com apreensão de seis armas, um tablete de 459g de maconha, 446 g maconha fracionados, 23 g crack e 20 pinos de cocaina.