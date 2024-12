Carro bate em árvore e deixa motorista que não tinha CNH morto no Vale do Ivaí

Um homem de 31 anos morreu depois que o carro que dirigia bateu contra uma árvore na PR-082, em São João do Ivaí, no Vale do Ivaí, na noite desta segunda-feira (2).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista conduzia um Fiat Argo no sentido de São Pedro do Ivaí a São João do Ivaí quando, ao passar pelo KM 367, perdeu o controle da direção, saiu pelo lado esquerdo da via e colidiu contra uma árvore.





O condutor morreu no local do acidente. Além dele, o automóvel levava dois passageiros, de 29 e sete anos, os quais tiveram ferimentos. Ambos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhados ao Hospital Municipal de São João do Ivaí para receber atendimento médico.





Estiveram presentes, além da Polícia Rodoviária Estadual, equipes de socorro médico, da Polícia Civil e da Polícia Científica, que fez os trabalhos periciais e liberou o corpo da vítima, o qual foi levado até o IML (Instituto Médico Legal) de Ivaiporã.





Ao checarem a documentação do condutor, os policiais descobriram que o homem não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Da mesma forma, o veículo tinha débitos e, por isso, só foi liberado após a regularização.