Carro bate na traseira de motocicleta e acidente deixa duas pessoas gravemente feridas em Arapongas

Duas ficaram ficaram gravemente feridas após um carro bater na traseira de uma motocicleta na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta segunda-feira (5).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 50 anos dirigia um Chevrolet Spin no sentido de Arapongas a Mandaguari quando, ao passar pelo KM 6, colidiu com a traseira de uma Honda CG 125, que era pilotada por um jovem de 24 anos e seguia na mesma direção.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Tanto o condutor do carro quanto o motociclista tiveram ferimentos graves, foram socorridos no local e encaminhados ao Honpar (Hospital Norte do Paraná) para receber atendimento médico.