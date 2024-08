Colisão frontal entre carro e caminhão deixa homem morto na região de Londrina

Um homem de 32 anos morreu após o carro colidir frontalmente com um caminhão na PR-170, em Florestópolis (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (4).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia um Fiat Siena no sentido de Florestópolis a Porecatu quando, ao passar pelo KM 20, colidiu frontalmente com um caminhão trator Scania R124, que estava ligado a dois semirreboques, era conduzido por um idoso de 72 anos e seguia na direção contrária.

O condutor do carro morreu no local do acidente e o corpo foi removido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.





Já o motorista do caminhão teve ferimentos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Florestópolis. O idoso passou pelo teste etilométrico e obteve resultado negativo.