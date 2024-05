Carro capota, cai de sete metros de altura e deixa dois feridos em Florestópolis

Duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar e cair de uma altura de sete metros na PR-170, em Florestópolis (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (19).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 53 anos conduzia um Volkswagen Gol no sentido de Miraselva a Florestópolis quando, ao passar pelo KM 26, perdeu o controle do veículo, que capotou e caiu em uma caixa de retenção de água, com cerca de sete metros de profundidade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O motorista e um passageiro, de 29 anos, tiveram ferimentos, foram socorridos no local do acidente e tiveram de ser encaminhados ao Hospital de Florestópolis para receber atendimento médico.





O capotamento foi registrado em uma curva aberta, em pista simples. O tempo estava nublado no momento do acidente.