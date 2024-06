Carro capota e deixa motorista ferido em rodovia em Jaguapitã

PR-445 terá alteração no tráfego entre Mauá da Serra e Tamarana para obra de nova ponte

O tráfego de veículos na PR-445 do KM 17,52 ao KM 18,48, entre os municípios de Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, e Tamarana, na região Norte, será desviado para uma nova pista a partir desta terça-feira (11).