PR-445 terá alteração no tráfego entre Mauá da Serra e Tamarana para obra de nova ponte

O tráfego de veículos na PR-445 do KM 17,52 ao KM 18,48, entre os municípios de Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, e Tamarana, na região Norte, será desviado para uma nova pista a partir desta terça-feira (11), conforme informa o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná).





A medida é necessária para iniciar os serviços de demolição e construção de uma nova ponte sobre o Rio Santa Cruz, parte da obra de duplicação da rodovia. O tráfego vai passar a utilizar a outra ponte já implantada no trecho e concluída recentemente.

A duplicação da PR-445 contempla um trecho de 27,07 quilômetros, entre Mauá da Serra e Lerroville, distrito de Londrina. Também está previsto uma nova ponte sobre o Rio Apucaraninha, um novo viaduto de acesso a Tamarana, retornos em nível, e correção da geometria em curvas consideradas críticas.





O trecho estará devidamente sinalizado e as operações serão acompanhadas pelo DER/PR e o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) da Polícia Militar.