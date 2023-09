Carro de luxo capota na PR-445, em Londrina, e fica totalmente destruído

Um Jaguar XE, modelo de carro de luxo, ficou completamente destruído após capotar na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná.





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o condutor do veículo, de 21 anos, dirigia no sentido Cambé - Londrina quando saiu da pista e capotou na marginal da parte direita da via.

Um automóvel GM Corsa, que estava atrás do Jaguar XE e era conduzido por uma mulher de 49 anos, colidiu contra as peças que ficaram na pista.





Os condutores de ambos os veículos não tiveram ferimentos e realizaram o teste etilométrico, que teve resultado negativo. Os automóveis foram liberados no local.