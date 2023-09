Homem desobedece ordem de parada e morre em confronto armado com policiais na PR-855, Bandeirantes

Um homem morreu após um confronto armado com agentes da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná) em Bandeirantes, no Norte Pioneiro, na noite desta quarta-feira (27).





O suspeito desobedeceu uma ordem de parada dos policiais durante uma operação integrada entre a PMPR e a Receita Federal na PR-855 e fugiu em alta velocidade. Os agentes, então, iniciaram uma perseguição.

Ao entrar na BR-369, em um determinado trecho da rodovia, o homem, que dirigia um Chevrolet Ônix abandonou o carro no acostamento e fugiu do local a pé com uma arma de fogo em mãos.





Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito atirou contra a equipe, que revidou a agressão. O homem foi atingido e, mesmo após receber atendimento médico, morreu no local da ocorrência.





Os agentes da PMPR apreenderam uma pistola com munição e, no interior do veículo, encontraram uma mochila com quase três quilos de crack. O carro também foi apreendido e todos os itens foram entregues à Delegacia de Bandeirantes.