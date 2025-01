Carro é atingido na traseira, bate em árvore e deixa motorista morto em Maringá

Uma colisão traseira entre dois veículos terminou com um motorista morto na PR-317, em Maringá, no Noroeste do Paraná, no início da noite desta quarta-feira (1º).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 57 anos dirigia um Volkswagen Fox no sentido de Maringá a Floresta quando, ao passar pelo KM 109, teria deslocado o veículo para a pista da esquerda, momento em que foi atingido na traseira por um Jeep Compass, que era conduzido por um motorista de 31 anos e trafegava na mesma direção.





Após a colisão, o condutor do Fox teria perdido o controle do automóvel e, com isso, saiu da pista pelo lado direito e bateu em uma árvore. O motorista de 57 anos morreu no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá.





O condutor do Compass, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.





Estiveram no local, além da Polícia Rodoviária Estadual, equipes de socorro médico, da Polícia Civil e da Polícia Científica.