Carro e caminhão se envolvem em acidente e motorista morre no Nordeste do Paraná

O motorista de um carro, de 63 anos, morreu após colidir contra um caminhão na PR-151, em Santana do Itararé, no Nordeste do Paraná, na noite desta segunda-feira (19).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o idoso dirigia um Volkswagen Gol no sentido de Santana do Itararé ao entroncamento da PR-422 quando, ao passar pelo KM 111, colidiu com a lateral de um caminhão Mercedes Benz 1718, que era conduzido por um homem de 33 anos e trafegava na direção contrária.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O condutor do carro morreu no local devido à gravidade dos ferimentos e o corpo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.





Já o motorista do caminhão não se feriu e obteve resultado negativo ao fazer o teste etilométrico.





Além da Polícia Rodoviária Estadual, estiveram na via equipes da Polícia Científica e do IML.