Colisão frontal entre carro e caminhão deixa um motorista idoso morto no Norte Pioneiro

Um homem de 64 anos morreu após o carro que dirigia colidir frontalmente com outro veículo na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã desta segunda-feira (19).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o idoso conduzia um Ford Fiesta no sentido de Wenceslau Braz a Arapoti quando, ao passar pel KM 249, colidiu frontalmente contra um caminhão Mercedes Benz 914, que era dirigido por um homem de 56 anos na direção contrária.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O motorista do carro morreu no local devido à gravidade dos ferimentos, enquanto o condutor do caminhão não se feriu. O homem de 56 anos passou pelo teste etilométrico e obteve resultado negativo.





O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.