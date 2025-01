Carro não respeita a preferência, causa acidente e acaba capotando em Rolândia

Um veículo do modelo Volkswagen Up causou um acidente nesta terça-feira (21) ao não respeitar a preferência no cruzamento entra as ruas Antenor Ferri e Santa Catarina, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), resultando em uma batida com um Hyundai Creta. Com o impacto, o Up acabou capotando.





De acordo com a PM (Polícia Militar), não há registros de vítimas e os detalhes do acidente seguem sendo apurados.

