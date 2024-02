Carro tomba e deixa motorista de 50 anos morto na PR-218, em Carlópolis

Um homem de 50 anos morreu após tombar o veículo que conduzia na PR-218, em Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde deste domingo (4).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia um Volkswagen Gol com placas de Joaquim Távora no sentido da divisa de São Paulo a Carlópolis quando, ao atingir o KM 6, perdeu o controle da direção e tombou o carro.





O motorista ficou ferido e morreu no hospital após receber atendimento médico, mas os passageiros do veículo, de 12, 14 e 45 anos, não tiveram ferimentos.