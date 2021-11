Cartórios registram mais de 700 crianças órfãs por Covid-19 no Paraná

Ao menos 753 crianças de até seis anos de idade no Paraná ficaram órfãs de um dos pais vítimas da Covid-19 entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro de 2021.

O levantamento foi realizado pelo cruzamento de registros de nascimentos e de óbitos com base no CPF, emitido pelos Cartórios de Registro Civil desde 2015, ano em que as unidades passaram a fornecer o documento diretamente nas certidões de nascimento em todo o território estadual.

Os dados foram levantados com base nas informações de 525 cartórios do estado.







Os números foram obtidos pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), entidade que representa os Cartórios de Registro Civil do Brasil e administra o Portal da Transparência.

Os dados apontam que 13 pais morreram antes do nascimento dos filhos, enquanto oito crianças, de até a idade de seis anos, perderam pai e mãe vítimas da Covid-19.







Continue lendo na Folha de Londrina.