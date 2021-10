Londrina não registra nenhuma morte por Covid-19; saiba mais

O boletim de Covid-19 deste domingo (31) da Secretaria Municipal de Saúde não trouxe nenhuma morte pela doença. A cidade acumula 2.264 óbitos desde o início da pandemia, em março do ano passado. Nesse mesmo período, são 86.934 casos positivos, com 42 novos em comparação ao levantamento do último sábado.

O município está com 343 casos ativos, com 277 cumprindo isolamento em casa e 66 internados. Desses, 36 estão em UTI e 30 na enfermaria. Do total de vagas de UTI exclusivas para Covid-19, a ocupação é de 51%, ou seja, 51 dos 100 leitos disponíveis estão preenchidos.

Conforme o informativo, 71 pessoas aguardam resultados de testes para saber se foram ou não infectadas.