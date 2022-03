Casal é preso em Sabáudia com 200 quilos de peças de cemitério feitas de prata e bronze

Um casal de ladrões foi preso em Sabáudia, no Norte Central Paranaense, em frente ao aterro sanitário da cidade, com placas e peças de cemitério. A detenção e apreensão dos itens foram feitas após uma denúncia anônima, por volta das 19h20 desta terça-feira (8).

Segundo as informações recebidas pela Polícia Militar, um casal em um veículo Gol, na cor branca, estaria parado na marginal da PR 218. Na rodovia, foi feita a aborgadem e identificação do casal, mas, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles.

Porém, no veículo, foram encontradas cerca de 50 placas, estátuas, crucifixos e demais objetos de bronze e prata ensacados. Depois de ser pesados, foram contabilizados 200 quilos de material.





O casal informou que havia furtado os objetos do Cemitério da Cidade de Santa Fé (PR), na madrugada de terça. A PM constatou que ambos já possuiam antecedentes criminais pelo mesmo crime, praticado no Cemitério de Jandaia do Sul, no dia 8 de agosto de 2021.

Os indivíduos foram encaminhados juntamente com o veículo e os objetos para a Polícia Civil de Arapongas.