Casal fuma em banheiro de avião, causa pouso de emergência e atraso de 22h

SÃO PAULO - Passageiros de um voo que ia de Cancún, no México, para Londres, na Inglaterra, precisaram ficar 17 horas aguardando em um aeroporto nos EUA, depois que um casal foi flagrado fumando em um dos banheiros do avião.





Casal estava embriagado, disseram testemunhas ao Mirror. Eles foram pegos fumando no banheiro cerca de uma hora após a decolagem, na última terça-feira. Neste momento, o comandante avisou que novos incidentes poderiam levar a um desvio da rota.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Episódio se repetiu 3h30 depois. O comandante, então, decidiu aterrissar no Aeroporto Internacional de Bangor, no estado do Maine, nos EUA. Os dois foram retirados do voo por autoridades locais.





Passageiros aguardam 22 horas

Publicidade





A princípio, passageiros foram mantidos dentro do avião da companhia aérea TUI Airlines por cinco horas. Depois disso, eles foram autorizados a desembarcar e uma sala com camas improvisadas foi disponibilizada para acomodá-los.





Voo foi cancelado. A medida foi necessária porque a tripulação responsável pelo voo já tinha excedido o limite legal de horas trabalhadas e não poderia seguir viagem.





Novo voo decolou 17 horas mais tarde. A companhia aérea precisou enviar do Reino Unido uma aeronave com tripulantes para buscar os passageiros.