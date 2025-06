Catedral celebra o padroeiro de Londrina com missas e quermesse

Ele mencionou ainda a Santa Margarida Maria Alacoque, “que viveu profundamente a fé em Jesus Cristo” e teve, no século XVII, “uma visão do coração de Jesus como uma fornalha ardente de amor e bondade”. Os fiéis enxergam o órgão como uma representação visual do amor divino e de sua compaixão pelo mundo, e assim, são convocados a entrar na fenda, “que não foi fechada”, para vivenciar os sentimentos.

O pároco da Catedral, Joel Medeiros, explicou que a devoção católica se origina do Evangelho de São João, que descreve a perfuração de Jesus com uma lança quando foi pregado na cruz. “Os soldados foram aos ladrões, um à esquerda, outro à direita, e quebraram as pernas para adiantar a morte. Quando chegaram em Jesus, um dos soldados observou que Ele estava morto. Para confirmar, abriu o lado (do corpo) e, sem se dar conta, abriu uma pequena fenda em seu coração". Conforme relatado na palavra, o órgão jorrou sangue e água.

Celebrações

A Catedral Metropolitana de Londrina, no centro, promove uma concentração especial com missas, procissões e quermesses até sábado (28). A Festa do Padroeiro foi iniciada na terça (24), com o primeiro dia do tríduo em honra ao Sagrado Coração de Jesus, com rezas pela juventude. Nesta quarta (25), as intercessões foram pela cidade, e na quinta (26), às 19h, serão pelas vocações com o padre Wendel Perre.

A solenidade começa cedo na sexta, data dedicada ao padroeiro e feriado municipal, com cinco celebrações ao longo do dia. Presidida pelo padre Alexandre Alves, a primeira missa será às 8h, com a presença dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão da Arquidiocese. Às 9h, o padre Wendel irá conduzir a Adoração Eucarística com o Serviço de Animação Vocacional.





Em seguida, às 10h30, o arcebispo dom Geremias Steinmetz vai presidir uma missa com presbíteros em intenção pela santificação do Clero. Segundo o pároco Medeiros, “se reza pelos padres no mundo inteiro”. O bispo titular de Cornélio Procópio, dom Marcos José, reúne o Apostolado da Oração às 15h, liderando uma procissão posteriormente.

Os fiéis irão percorrer a Alameda Miguel Blasi, em direção a Rua Pio XII, com a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ao retornarem, ela será devolvida ao altar e coroada pelo Apostolado. A missa solene das 18h, presidida por dom Geremias, porém, desta vez, será uma procissão luminosa.





No sábado (28), o padre Dirceu Reis conduz uma celebração às 15h, seguida da missa de encerramento às 18h30, ministrada por Medeiros e transmitida na TV Evangelizar para todo o Brasil.

Festa Popular

O entorno e estacionamento da Catedral recebem a quermesse, tradicional festa popular, na sexta e no sábado. Comidas típicas de festas juninas estarão à venda nas barracas montadas no espaço, como quentão, cural, pamonha e bolo de milho. Variando no cardápio, os fiéis terão a opção de tempurá, yakisoba, sanduíche de pernil, pastel e cachorro quente, além de cocada, maçã do amor, churros e crepes. Bolo de rolo, de Santo Antônio e do próprio padroeiro completam as sobremesas disponíveis.

Um palco será montado para comportar as atrações culturais e musicais, contando com um espaço kids em separado para o entretenimento das crianças. No dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, a quermesse segue das 7h às 21h, enquanto que no sábado, será das 12h às 21h.





A expectativa é que entre 10 mil a 15 mil pessoas participem das celebrações nos dois dias. “Todos são convocados a estar conosco, afinal, é o nosso padroeiro. Vamos vivenciar essas experiências da fé, oração e essas questões culturais, que têm bastante significado e importância para nós”, ressaltou o pároco Medeiros.

O que abre e fecha

Conforme o Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e região), o comércio de rua na cidade estará fechado nesta sexta, a pedido da Catedral Metropolitana, com retorno no sábado. Os shoppings abrem em horário especial, das 12h às 18h ou das 14h às 20h, com determinação de cada um.

Enquanto os supermercados funcionam normalmente, os bancos não abrem as portas no feriado. Feiras-livres e noturnas serão realizadas sem mudanças, com a presença facultativa dos comerciantes.





