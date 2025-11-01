Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Descaminho

Celulares e perfumes sem nota são apreendidos no Terminal Rodoviário de Londrina

Redação Bonde com PM
01 nov 2025 às 09:17

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação / 30ºBPM
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Polícia Militar apreendeu 117 aparelhos celulares e 36 frascos de perfume na noite desta sexta-feira (31) durante uma ação no Terminal Rodoviário de Londrina.


De acordo com a corporação, a operação foi desencadeada após informações repassadas pela Agência Local de Inteligência, que apontavam que diversos indivíduos estariam transportando produtos oriundos do Paraguai com destino a Londrina. 

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde

Cadastre-se em nossa newsletter


Os suspeitos foram abordados no terminal, onde os policiais encontraram os itens sem nota fiscal. O material apreendido e os envolvidos foram encaminhados à Receita Federal, responsável pelas medidas administrativas cabíveis.

Contrabando descaminho Terminal Rodoviário de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas