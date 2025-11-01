Celulares e perfumes sem nota são apreendidos no Terminal Rodoviário de Londrina

A Polícia Militar apreendeu 117 aparelhos celulares e 36 frascos de perfume na noite desta sexta-feira (31) durante uma ação no Terminal Rodoviário de Londrina.





De acordo com a corporação, a operação foi desencadeada após informações repassadas pela Agência Local de Inteligência, que apontavam que diversos indivíduos estariam transportando produtos oriundos do Paraguai com destino a Londrina.

Os suspeitos foram abordados no terminal, onde os policiais encontraram os itens sem nota fiscal. O material apreendido e os envolvidos foram encaminhados à Receita Federal, responsável pelas medidas administrativas cabíveis.