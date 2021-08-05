Pesquisar
Contrabando
Avaliado em R$ 800 mil
Veículo contrabandeando 160 kg de cabelo humano é apreendido em Perobal
Investigações desde 2020
Contrabandista de cigarros são alvos da Polícia Federal em Arapongas; bens são bloqueados
Cigarros paraguaios
Motorista é detido com cem caixas de cigarros contrabandeados em Centenário do Sul
Dois veículos carregados
Contrabandistas de cigarro movimentam PM, PF e helicóptero Águia na zona rural de Londrina
05 ago 2021 às 08:46
Maringá e região
Quatorze policiais são detidos em operação contra esquema criminoso de contrabando
14 jul 2021 às 14:34
Estrada do Caramuru
Três homens são detidos com maconha, skunk e veículo furtado em Cambé
28 abr 2021 às 08:29
Tráfico e contrabando
Operação Divisas prende 23 pessoas e apreende cigarros
01 nov 2020 às 11:51
15 mil maços
Veículo é apreendido com cigarros contrabandeados em Cornélio Procópio
21 out 2020 às 14:50
Mercadoria do Paraguai
Cinco pessoas são presas por contrabando de produtos eletrônicos em Arapongas
10 jul 2020 às 15:49
Maringá e Marialva
PRF intercepta dois veículos com contrabando no Norte do PR
27 fev 2020 às 21:07
Balanço parcial
PRF apreendeu 36,9 milhões de carteiras de cigarros no Paraná em 2019
05 dez 2019 às 10:17
Em Londrina
PRE apreende brinquedos e perfumes contrabandeados escondidos em carro
28 nov 2019 às 11:07
Em Jataizinho
Caminhão com R$ 2,5 milhões em cigarros contrabandeados tomba na BR-369
24 out 2019 às 10:50
Em Astorga
PRF apreende caminhão com 500 mil maços de cigarros contrabandeados
04 out 2019 às 08:30
No Noroeste do Paraná
Contrabandista tenta subornar policiais com R$ 200 e é presa
19 set 2019 às 09:21
Em Cambé
PM apreende veículos com cigarros contrabandeados na BR-369
18 set 2019 às 08:51
Em Rolândia
PRE apreende perfumes e outros produtos contrabandeados
11 set 2019 às 09:05
Em Curitiba
Policial é preso com carga de anabolizantes avaliada em R$ 2 milhões
02 set 2019 às 09:26
No Noroeste
PRF apreende R$ 2,5 milhões em cigarros contrabandeados em Mandaguari
31 jul 2019 às 08:20
No Norte Pioneiro
PRF apreende R$ 1,5 milhão em cigarros contrabandeados
24 jul 2019 às 10:07
No Paraná
PF apreende 2.800 caixas de cigarros contrabandeados no Paraná
15 jul 2019 às 11:36
Na BR-369
PRF apreende 70 mil carteiras de cigarro em carro em Cambé
10 jul 2019 às 11:29
Na BR-369
Carro com R$ 150 mil em eletrônicos é apreendido na BR-369
09 jul 2019 às 15:19
