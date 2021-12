Centro de esporte Lagoa Dourada, em Londrina, tem fiação furtada

Reinaugurado de forma oficial há menos de seis meses, o Centro de Esporte e Lazer do jardim Lagoa Dourada, na zona sul de Londrina, já se tornou alvo de criminosos.

A fiação de parte do espaço, que passou por uma grande revitalização, está sendo furtada. Segundo moradores, há cerca de uma semana eles têm observado buracos na terra e nos últimos dias os fios de iluminação foram levados.



Uma das áreas que estão no escuro é a quadra esportiva. A fiação dos postes foi arrancada, mesmo estando embaixo da terra. Os infratores escavaram, tirando a grama, e quebraram as caixas que protegiam os cabos.





“Cada dia estão tirando um pouco. Na madrugada de terça (30) para quarta-feira (1º) um morador ficou vigiando e não furtaram. Ele ficou de campana e viu uma movimentação, chamando a polícia. Quando chegaram já não tinha ninguém”, relatou o presidente da associação de moradores, Valdecir Barbosa.





A Prefeitura de Londrina, por meio da secretaria municipal de Obras e Pavimentação, destacou que a fiação foi “escondida” justamente para evitar intercorrências. Servidores da pasta estavam fazendo o levantamento do prejuízo nesta quarta-feira (1º) e seria feito o encaminhamento da solicitação de reparos para a Londrina Iluminação. A empresa informou que “existe um protocolo a seguir” e até a manhã de quarta aguardava a “formalização da prefeitura sobre o caso, o que pode acontecer a qualquer momento.”

O secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, garantiu que o patrulhamento é feito no fundo de vale, inclusive à noite. "O que poderia ocorrer é uma maior participação da população fazendo as denúncias no momento em que os fatos estejam acontecendo para facilitar um flagrante. Outras medidas de segurança são câmeras que facilitam a fiscalização à distância", comentou.







