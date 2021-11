Furto de fiação e destruição de painéis elétricos deixam Sertanópolis inteira sem água

O furto de cabos e a destruição de quatro painéis elétricos no setor Leste do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), provocou o desabastecimento de água em toda a cidade nesta sexta-feira (5).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Técnicos estão no local para fazer um levantamento dos prejuízos e dos materiais necessários para o conserto da estação. Segundo o diretor da SAAE, Flavio M. Fantin, um Boletim de Ocorrência já está sendo registrado. Ele diz que além do furto de toda a fiação elétrica durante a madrugada, os criminosos destruíram os painéis, o que pode demandar um tempo maior para o retorno do abastecimento.

Continua depois da publicidade





“A situação se normalizará 100% somente no sábado, porque todos os painéis terão que ser refeitos. O setor atingido é responsável pelo abastecimento de água de 40% do município e como na sexta-feira, o consumo de água é muito alto, a nossa sede não irá suportar toda a demanda. Dessa forma, teremos que realizar o desligamento total em algum momento por, pelo menos, duas horas”, comenta.







A falta de água ocorre porque os motores e bombas do setor Leste dependem de eletricidade para que a água seja distribuída para os bairros. No entanto, Fantin garante que as residências que possuem reservatórios, não ficarão sem água.

Continua depois da publicidade





“Aqueles que possuem caixa d’água devem economizar ao máximo, utilizando a água somente para consumo. Nada de lavar calçadas e carros, por exemplo. Quem não tem o reservatório, terá que ter paciência. Estamos tentando agilizar os serviços ao máximo para normalizarmos o abastecimento até amanhã de manhã”, diz.





Continue lendo em Folha de Londrina.