Ciclista de 50 anos fica ferido após colidir com carro na PR-444, em Arapongas

Um ciclista de 50 anos ficou ferido após sua bicicleta colidir com um carro na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta segunda-feira (6).





De acordo com informações coletadas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia a bicicleta pela via no sentido de Arapongas a Mandaguari quando, ao passar pelo KM 7, colidiu com a lateral de um Volkswagen Spacefox, que era dirigido por um homem de 43 anos e seguia no sentido oposto.





O motorista do veículo não teve ferimentos, enquanto o ciclista precisou ser atendido pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhado para o Honpar (Hospitar Norte do Paraná).