Dois irmãos morrem e um se fere em incêndio em residência de Maringá

Dois irmãos de 7 e 12 anos morreram e um de 18 anos ficou gravemente ferido em um incêndio ocorrido em uma residência de Maringá (Noroeste) na madrugada desta terça-feira (7).





Segundo o Corpo de Bombeiros, em torno da 1h40 foi solicitado atendimento na rua Paisagística, no parque das Laranjeiras. Além das chamas, a central foi informada da potencial presença de ocupantes no imóvel.

Publicidade

Publicidade





Com base no relato, foram enviados três caminhões de combate a incêndio e resgate (ABTR), um CT (caminhão-tanque), uma ambulância e uma caminhonete de salvamento. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por sua vez, enviou uma ambulância de suporte básico, outra de suporte avançado e um veículo de intervenção rápida (caminhonete com suporte avançado).





No endereço, as guarnições encontraram uma casa de alvenaria totalmente tomada por intensas chamas, que duraram até por volta das 4h30 em razão da elevada carga de incêndio presente no imóvel. Além disso, havia a informação de que dois irmãos ainda estavam no interior da residência, no entanto, não era possível a entrada para resgate em razão das intensas chamas. Um adolescente foi atendido em estado grave pelas equipes de ambulância com 90% do corpo atingido por queimaduras térmicas de segundo e terceiro graus, causados durante a tentativa de salvar os irmãos.

Publicidade





A fase de rescaldo do incêndio durou até as 7h, uma vez que havia enorme quantidade de material acumulado dentro da edificação servindo de combustível para o fogo. Também se confirmou a localização de dois corpos carbonizados.





No atendimento de aproximadamente 7 horas de duração, 34 bombeiros militares e 8 profissionais do Samu foram aplicados, além da presença e apoio da Polícia Científica, Polícia Militar e Defesa Civil Municipal de Maringá.





Atualizada às 10h29.