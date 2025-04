Clube das Mães Unidas de Londrina está com inscrições abertas para cursos gratuitos

O Clube das Mães Unidas de Londrina divulgou as oportunidades de aprendizado e capacitação para jovens e adultos com inscrição em março. Há cerca de dez cursos gratuitos, em diversas áreas, totalizando mais de 120 vagas. As inscrições podem ser feitas presencialmente, no dia 31 de março, das 8h30 às 11h30 ou das 13h30 às 16h30, na rua Roseiral, 77, jardim Interlagos. Há também a opção de inscrição pela internet, utilizando os links divulgados abaixo.





Para se inscrever, os interessados devem ser residentes de Londrina e ter, obrigatoriamente, Cadastro Único atualizado. Além disso, os candidatos precisam atender os critérios de cada curso, como a idade mínima, que varia entre 16 e 18 anos, e o nível de escolaridade. É permitido se inscrever em apenas um curso por vez. Após realizar a inscrição, é necessário comparecer ao atendimento presencial no dia agendado.

Em colaboração com a Prefeitura de Londrina, a entidade recebe recursos por meio da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social).





Confira alguns cursos disponíveis:

Alongamento de fios – volume russo (12 vagas)





O objetivo do curso é desenvolver técnica de embelezamento do olhar com alongamento de cílios, utilizando a técnica volume russo. A idade mínima é de 16 anos e a escolaridade mínima exigida é ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental. As aulas serão às segundas e sextas, das 14h às 17h, com carga horária total de 21h. O curso tem parceria com o Sesc/Senac clique aqui para se inscrever pela internet.

Designer de sobrancelha (12 vagas por turno – manhã, tarde e noite)





O curso tem objetivo capacitar o profissional para desenhar sobrancelhas, por meio da retirada de pelo com o método da pinça e correção com henna ou lápis, identificando o modelo mais adequado para cada formato de rosto, considerando características pessoais, estilo e tendência.

A carga horária é de 45h, divididas em 15 aulas. A idade mínima é de 16 anos e a escolaridade mínima exigida é ter concluído o 5º ano.





As aulas serão às terças e quintas. No horário matutino, das 8h30 às 11h30. Clique aqui para se inscrever. À tarde, as aulas ocorrerão das 14h às 17h. Clique aqui para se inscrever. E no turno da noite, as aulas serão das 19h às 22h. Clique aqui para se inscrever.

Hambúrguer gourmet (14 Vagas)





Em parceria com o Sesc/Senac, o curso vai ensinar técnicas de preparo tradicionais de hambúrguer, bem como inovações na produção. A carga horária é de 15h, divididas em cinco aulas, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. A idade mínima é de 16 anos e a escolaridade mínima exigida é ter concluído o 5º ano. Clique aqui para se inscrever.

Confeitaria básica (14 vagas)





O curso visa capacitar o aluno para organizar, preparar e montar produtos de confeitaria, observando e aplicando as técnicas culinárias, de acordo com as boas práticas, de forma a assegurar os padrões de qualidade dos alimentos.

A carga horária é de 60 horas (20 aulas). Elas acontecerão às quintas e sextas, das 19h às 22h. A idade mínima é de 16 anos e a escolaridade mínima exigida é ter concluído o 5º ano. Clique aqui para se inscrever.





Outros cursos – Há, ainda, oportunidades para capacitações em Facebook e Marketing; Excel Módulo 2; Excel Básico; Informática Básica. Mais informações sobre os cursos podem ser acessadas no site www.clubedasmaesunidas.org.br.