CMTU faz alterações em linhas de ônibus de distritos de Londrina após protestos

A CMTU ressaltou, por meio da assessoria de imprensa, que os desmembramentos realizados nas linhas que saem dos distritos com destino ao Terminal do Irerê foram feitos após pesquisas e entrevistas com usuários, que aprovaram as mudanças. "A Companhia informa ainda que não houve nenhuma reclamação por parte dos usuários nos três primeiros dias de operação após as mudanças, quando normalmente as alterações trazem algum transtorno.", detalhou.

A partir desta sexta-feira (4), a linha 290 (Guaravera), no horário das 4h50, irá para o Terminal do Irerê e em seguida para o Terminal Acapulco (zona sul), sem desembarque, no mesmo veículo.

Ainda de acordo com a companhia municipal, antes das mudanças, um único carro fazia todo o trajeto dos distritos até o Terminal Central, com um percurso de aproximadamente 60 quilômetros, o gerava mais desgaste e manutenção dos veículos e, muitas vezes, impedia o cumprimento dos horários.





"Com as alterações, os trajetos são divididos por trechos e feitos com ônibus novos e todos com ar condicionado. As mudanças têm gerado menos manutenção nos veículos e o cumprimento rigoroso dos horários estabelecidos, tanto nas saídas quanto nas chegadas", argumentou a CMTU.

Com as linhas desmembradas, os usuários do Terminal de Irerê ganharam 40 novas partidas diariamente e têm três opções de linhas, afirmou a companhia. "O 600 rápido, que segue direto até o Terminal do Acapulco, o 602 Parador também até o Acapulco e o 603 parador para o Terminal Central."





A CMTU reforçou que mantém um fiscal diariamente no Terminal de Irerê para avaliar o fluxo e a prestação do serviço, além de um veículo reserva para atender o aumento da demanda. Além disso, informou que pode fazer mais ajustes, caso haja necessidade.

