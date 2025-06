CMTU fará mudanças em 110 linhas do transporte coletivo a partir de domingo em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) realiza a partir deste domingo (29) alterações em 110 linhas do transporte público coletivo. As mudanças envolvem trocas de itinerários e horários, desmembramentos de linhas, aumento no número de partidas diárias e redução no tempo de espera dos usuários.





Com as mudanças, serão ofertadas 483 partidas as mais por dia aos usuários. Londrina conta atualmente com 139 linhas de ônibus.





Todas as alterações do transporte coletivo estão expostas nos totens dos terminais, pontos de ônibus, site da CMTU e na plataforma MOV, através do site mov1.com.br ou no aplicativo MOV para celulares Android. O usuário pode buscar mais informações também através do 0800-400-7020.

Confira as principais modificações





Linha 303 - Jardim Tokyo





Atendendo uma demanda dos moradores, a linha 303 - Jardim Tokyo terá alterações nos percursos e nos horários. A linha que anteriormente atendia somente o Terminal Oeste, passará a atender também o Terminal Central. Com isso, o itinerário passa a ser Terminal Central – Tókyo – Terminal Oeste – Tókyo – Terminal Central. “Teremos mais ônibus atendendo esta linha com uma frequência maior, com intervalos de 13 minutos entre um ônibus e outro”, explicou a gerente de Planejamento de Transporte da CMTU, Jocélia Gorla.





Linha 406





A linha 406 terá um percurso exclusivo para atender os jardins Primavera e Dom Vicente, na zona norte. O 406, via Luís de Sá, vai passar pelo Primavera enquanto a via Aquiles Stenghel vai atender os moradores do Dom Vicente.





Linhas 412 e 414



As linhas 412 e 414 foram desmembradas no período da noite para atendimento ao Nova Olinda e ao Hilda Mandarino. Com a alteração, o 412 vai atender exclusivamente o Hilda Mandarino e o 414, o Nova Olinda. A linha ganhou também o acréscimo de um carro aos sábados, com novos horários às 11h15 e 14h15.





Linha 900





A linha 900 passará a ter três veículos na rota – anteriormente era apenas um – e o número de viagens passará de três para 28. A mudança foi necessária para atendimento da demanda no Boulevard Londrina Shopping, na zona leste.





Linhas 302 e 308







As linhas 302 e 308, do Jardim Bandeirantes (zona oeste), passam a atender durante os dias de semana, no período da noite, o Terminal Central.





Corujão





A zona sul ganhou uma nova linha para as madrugadas com a criação do 94 Corujão Roseira. A linha vai atender também o Jardim Califórnia (zona leste) e passará pelo Hospital Evangélico e pela Rua Professor João Cândido - região central.





Já o 98 Corujão Gleba Palhano (zona sul) teve a ampliação da área atendida, passando agora pela Avenida Waldemar Spranger, Muffato do Jardim Alphaville e Avenida Higienópolis.





Linhas 202 e 222







Ainda na zona sul, as linhas 202 e 222 foram desmembradas aos sábados e domingos. O 202 passa a atender apenas o Roseira enquanto o 222 passará pelo Vale Azul. O número de partidas saltou, aos sábados, de 77 para 132 e a frequência foi reduzida de 30 para 15 minutos, além de aumento de um carro na linha. Aos domingos, as partidas subiram de 38 para 70, com frequência de 33 minutos e aumento de dois carros na linha.





Linha 203





A linha 203, Ouro Branco (zona sul), ganhou um carro a mais aos domingos – de 1 para 2 veículos – e sofreu ajustes de horários nos dias úteis. Agora serão 70 partidas – eram 38 – e a frequência caiu de uma hora de intervalo para 33 minutos, aos domingos.





Linhas 204 e 219







As linhas 204 e 219 foram desmembradas de segunda à sexta-feira durante o dia para atendimento aos bairros Tito Leal Carneiro e Nova Esperança (ambas na zona sul), respectivamente. No período noturno, os dois bairros serão atendidos pela linha 226. Serão 35 partidas a mais – 87 para 122. E o tempo de espera vai cair pela metade.





Linha 207







A linha 207 – Acapulco/Unopar Piza (zona sul) – vai ampliar o atendimento também para o Jardim Esperança durante a semana. Agora serão 39 partidas contra as 16 atuais.





Linhas 214, 216, 270 e 271





As linhas 214, 216, 270 e 271 foram desmembradas durante a semana e aos sábados. O 214 vai atender o Jamile Dequech, o 216 Chácaras São Miguel, o 270 o Selva e o 271, Coroados, todos na zona sul. Aos sábados haverá um acréscimo de 46 partidas. “Mantivemos a linha 214 com carro maior, em razão da demanda. Os demais podem ser atendidos por veículos menores”, comentou Jocélia Gorla.





Terminal de Irerê





Quatro linhas que atendem o Terminal do Distrito de Irerê (zona sul) foram desmembradas para os itinerários dos dias úteis e também aos sábados. A linha 600, Expresso Irerê/Acapulco, fará o trecho entre os dois terminais sem paradas.





A linha 601 Parador vai ligar o Terminal Central ao do Acapulco. A 602, Parador, ligará o Terminal de Irerê ao Terminal do Acapulco. Já a linha 603, também parador, integra o Terminal de Irerê ao Terminal Central, via Avenida Bandeirantes.





Consultas e reuniões com moradores





A gerente de Planejamento de Transporte da CMTU ressalta que estas mudanças nas linhas que atendem o Terminal Irerê foram realizadas após consultas, entrevistas e reuniões presenciais com moradores do distrito e usuários das linhas. “A aprovação foi muito grande até porque agora teremos nestas rotas ônibus novos e com ar-condicionado. Além disso, haverá um acréscimo de quase 40 partidas todos os dias”, frisou.





Todas as mudanças foram realizadas após estudos técnicos e consulta aos usuários, levando em conta o aumento da demanda e as necessidades de deslocamento dos cidadãos. “Os ajustes sempre são no sentido de aumentar a oferta e melhorar a qualidade do serviço e ao mesmo tempo otimizar a utilização dos recursos públicos”, pontuou.