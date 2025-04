CMTU inclui carros extras em 5 linhas de ônibus de Londrina e ajusta tempo de outras 20

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) aumentou a quantidade de viagens de cinco linhas do transporte coletivo, além de ajustar o tempo de trajeto de outras 20. Segundo a direção da empresa, a medida técnica, que entra em vigor nesta segunda-feira (14), facilita e dá mais opções aos usuários.





As mudanças têm como base os dados do ITS, sistema de transporte inteligente, com tecnologia de classe mundial, que foi implantado recentemente pela CMTU para melhorar a gestão do transporte coletivo de Londrina. As linhas contempladas são a 108, 413, 415, 423 e 802.

A oferta ficou da seguinte forma: na Linha 108 (Albatroz) foi acrescentado um veículo às 17 horas; na Linha 413 (Residencial do Café) foi melhorada a oferta de horários aos domingos; na Linha 415 (Itapoá), foi acrescentado um veículo às 6h45 nos dias úteis; na Linha 423 (São Jorge) foi aumentada a oferta de horários aos domingos; e na Linha 802 (Vivi Xavier/Avenida Bandeirantes), foi acrescentado um veículo às 6h53.





O gerente operacional de transporte da CMTU, Moacir Morais, explica que a complexidade do trânsito e as necessidades dos usuários sobrecarregam algumas linhas em horários de pico, o que levou à decisão de inserir carros extras. “Com cada vez mais motoristas por aplicativos e transporte motorizado próprio, o trânsito está sobrecarregado. Então, ampliamos o número de carros em horários estratégicos para evitar excessos de lotação”, afirma.

