CMTU proíbe estacionamento no canteiro em novo trecho de avenida da Gleba Palhano

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) coloca em prática, a partir desta terça-feira (19), uma alteração no estacionamento de veículos na Avenida Ernani Lacerda de Atayde, na Gleba Palhano, zona sul de Londrina. Está proibido estacionar ao lado do canteiro central da Ernani Lacerda de Atayde, entre a Ayrton Senna e João Wyclif, sentido bairro-centro.





De acordo com a CMTU, a proibição vale de segunda a sexta-feira das 7 às 19h. No trecho no sentido contrário, no mesmo local, já é proibido estacionar das 7 às 9h e também das 17 às 19h, assim como já acontece dos dois lados do canteiro central da Rua Montevidéu (sequência da Ernani Lacerda de Atayde) até a Rua Antônio Pereira de Rezende, naquela localidade.

O gerente Operacional de Trânsito da CMTU, Laércio Voloch, esclarece que a mudança do estacionamento atendeu a um pedido da própria comunidade local e foi colocado em prática após estudo levantado pela Companhia. “Como é uma via estreita, realmente não comporta adequadamente duas filas de veículos e a mudança visa proporcionar mais segurança a todos. Vamos acompanhar os outros pontos da via onde ainda é permitido estacionar durante o dia para definirmos se esta alteração pontual será necessária ou não nos outros trechos”, detalhou.





