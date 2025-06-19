Cohab-Londrina prevê a construção de 167 casas no Assentamento Eli Vive

A Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld) assinou na quarta-feira (18) a ordem de serviço para a construção de 70 casas no Assentamento Eli Vive, no Distrito de Lerroville, zona sul. A solenidade foi realizada na Escola Municipal do Campo, Trabalho e Saber, localizada no Eli Vive I. A previsão é que as obras estejam concluídas em 18 meses.

No total, o projeto para o assentamento prevê a construção de 167 unidades habitacionais, sendo que as demais serão viabilizadas pelas entidades Associação de Desenvolvimento Comunitário de Londrina (Adecol) e União Por Moradia Popular do Paraná (UMP). Viabilizada através do Programa Minha Casa, Minha Vida Rural, do governo federal, a iniciativa contará com R$ 12.675.000,00 em recursos da União, acrescidos de R$ 2 milhões de subsídio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), por meio de convênio.

O presidente da Cohab, Luciano Godoi Martins, destacou que as famílias contempladas passarão a contar com residências de qualidade, realizando o sonho da casa própria. “Esse apoio da Prefeitura e da Cohab é muito importante, pois essas famílias não teriam condições financeiras para efetuar essas melhorias. Seguiremos investindo em empreendimentos de habitação para a região rural de Londrina”, disse.

Comissão administrará as verbas

Por meio do projeto, os recursos serão liberados pela Caixa Econômica Federal para as famílias, que contratarão a construção dos imóveis junto à construtora Gael Engenharia.

Uma comissão formada por um representante da Cohab e moradores ficará responsável pela administração das verbas. Conforme as construções avançarem, equipes técnicas da Companhia de Habitação farão medições nas casas e solicitarão a transferência dos recursos, que será realizada por etapas, à Caixa Econômica.

O superintendente executivo de Habitação da Caixa Econômica Federal, Valdemar Martins, agradeceu à Cohab pela parceria e salientou que a instituição fará o acompanhamento técnico de todas as etapas da iniciativa. “Temos o expertise técnico, mas também prezamos pela questão social. O que buscamos é oferecer dignidade e segurança para essas famílias”, sublinhou.

60% não pagarão pelo imóvel

É importante destacar que as famílias que recebem Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC) não pagarão qualquer taxa. As demais pagaram apenas uma taxa única de R$ 750. Dentre as famílias que serão atendidas por meio da Cohab-Ld, mais de 60% não pagará nada pelo imóvel.

As casas viabilizadas pela Companhia de Habitação, que serão construídas nos terrenos de propriedade das famílias, terão cerca de 46 m2 e estrutura completa, contando com base de radier e forma de concreto. A seleção dos beneficiários foi um processo conduzido pelas lideranças locais, que já conhecem as famílias e suas necessidades. Essa escolha foi então validada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para garantir a regularidade da ocupação de cada família.

'Esperamos muito tempo por isso'

O coordenador do Eli Vive e agricultor, Edelvan Carvalho, residente no assentamento desde 2009, explicou que a construção de moradias populares era uma demanda da comunidade havia muitos anos. “Em 2014, a gente entrou com um processo junto à Cohab, mas em 2016 essa iniciativa foi travada. Dois anos atrás, com o reinício das atividades do Minha Casa, Minha Vida, a gente reorganizou todos os documentos das famílias e encaminhou novamente para receber esse benefício. É maravilhoso ver esse trabalho se concretizando e contemplando tantas famílias de trabalhadores rurais”, pontuou.

A agricultora Dorothy Aparecida da Costa, moradora do Eli Vive há 13 anos, disse que a comunidade do assentamento está muito feliz com a conquista dessas moradias. “Esperamos muito tempo por isso, porque temos nossas casas, mas são moradias muito simples, de madeira. Moro junto com o meu esposo e a minha filha. Esse presente que nós ganhamos foi a melhor notícia do ano”, contou.





