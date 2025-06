UEL mantém preço público de inscrição para o Vestibular 2026

Em reunião do CA (Conselho de Administração) realizada nesta quarta-feira (18), a UEL (Universidade Estadual de Londrina) definiu pela manutenção do preço público da inscrição do Vestibular 2026, que será realizado nos dias 26 e 27 de outubro, com inscrições abertas no dia 1º de julho.





Para esta edição, o valor continua em R$ 181,00, o mesmo praticado na edição anterior. A Resolução do CA, com todas as especificações, será publicada nas próximas semanas no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) e no site do Vestibular UEL.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A decisão avaliou o contexto econômico e o investimento necessário para realização do vstibular, desde a elaboração até a aplicação das provas. Para basear a deliberação do Conselho, foram apresentados dados referentes à última edição do Vestibular, realizado no ano de 2024 e estimativas projetadas para o Vestibular 2026. O CA votou por um valor de inscrição que acompanha a média adotada por IES (Instituições de Ensino Superior) do Paraná e de outros estados.





Segundo a reitora da UEL, Marta Favaro, a decisão dos conselheiros por manter o preço público de inscrição do Vestibular é mais um dos esforços da Universidade para não ampliar as barreiras financeiras para o acesso ao ensino superior. “Sabemos que, a cada ano, o custo de manter um processo seletivo do porte do vestibular da UEL aumenta. Avaliamos as diversas implicações e, mesmo assim, a decisão é de manter o valor da inscrição. Essa é uma escolha que reflete nosso compromisso com a inclusão e com a democratização do acesso à universidade pública”.

Publicidade





Isenção

Os candidatos ainda podem solicitar a isenção do valor de inscrição do Vestibular UEL 2026 até o dia 26 de junho, por meio do processo de Análise Socioeconômica realizado pelo Sebec (Serviço de Bem-estar à Comunidade). Todas as informações e critérios de solicitação estão disponíveis na página do Vestibular UEL.

Publicidade





O benefício é direcionado para candidatos que frequentaram ensino fundamental e médio completos em escola pública ou em escola particular, com bolsa integral, e que possuem renda per capita menor que dois salários-mínimos.





Nesta modalidade, é concedida isenção total ou parcial do preço público do processo seletivo, possibilitando que os candidatos contemplados possam fazer a inscrição no Vestibular UEL com descontos de 30%, 50% e até 100% no valor da inscrição.

Publicidade





Formato do Vestibular

Com adaptações do novo formato, o Vestibular UEL 2026 será realizado em fase única, nos dias 26 e 27 de outubro.

Publicidade





A prova do primeiro dia passa a ter cinco horas de duração, com 60 questões objetivas de Conhecimentos Gerais e a prova de Redação. A partir de agora a redação terá uma única proposta, diferente de antes quando os candidatos eram desafiados a redigir diferentes gêneros textuais.





O segundo dia permanece com o conteúdo de Conhecimentos Específicos, com questões discursivas, que passará a ter três horas de duração. A prova será aplicada para os vestibulandos inscritos em cursos concorridos, considerando a média da relação candidato/vaga igual ou maior a 10 (sistema universal), nas últimas três edições do Vestibular. Conforme a Resolução CEPE nº 032/2025, nesta edição, 12 cursos terão provas no segundo dia.

Publicidade





Cronograma do Vestibular UEL 2026

Pedido de isenção e análise socioeconômica - 09 a 23 de junho

Publicidade

Inscrições (via Cops) - 1º de julho e 14 de agosto

Provas: 26 e 27 de outubro





Provas Habilidades Específicas: somente para os candidatos aos cursos de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Música - 14 de setembro





Prova de Conhecimentos Gerais e Prova de Redação: para todos os candidatos.

• 60 questões objetivas sobre Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Química e Sociologia, além da proposta única de redação - 26 de outubro





Prova de Conhecimentos Específicos: somente para os candidatos aos cursos de Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Design de Moda, Design Gráfico, Direito, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

• 9 questões discursivas, distribuídas entre três disciplinas, sendo duas indicadas pelos Colegiados dos Cursos e a terceira de Sociologia, comum a todos.