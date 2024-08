Colisão entre carro e caminhão termina com dois mortos em rodovia no Norte Pioneiro

Uma colisão entre um carro e um caminhão terminou com duas pessoas mortas na BR-369, em Santa Mariana, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã desta terça-feira (6).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu o sinisto, um Ford Fiesta com placas de Foz do Iguaçu colidiu com um caminhão com placas de Siqueira Campos no KM 70 da rodovia.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Tanto o motorista quanto a passageira do carro morreram no local do acidente. Uma segunda passageira ficou gravemente ferida e precisou ser levada à Santa Casa de Bandeirantes pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) Aéreo após ser socorrida no local.





O condutor do caminhão, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.





Além da PRF, estiveram no local o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Criminalística, a Concessionária EPR - que é responsável pelo trecho da rodovia onde aconteceu o acidente -, o Samu e o IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento dos corpos.