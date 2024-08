Colisão entre carros deixa quatro pessoas, incluindo criança de 6 anos, feridas em Londrina

Uma colisão entre dois carros deixou quatro pessoas feridas na PR-445, em Londrina, na manhã desta terça-feira (20).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um idoso de 71 anos dirigia um Fiat Palio no sentido de Tamarana a Londrina quando, ao passar pelo KM 29, se envolveu em um acidente com um Volkswagen Voyage, que era conduzido por um homem de 32 anos e trafegava na direção inversa.

O motorista do Palio não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico. Os passageiros do carro, de seis, 51 e 65 anos, porém, tiveram ferimentos, foram socorridos no local pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhados ao Hospital de Tamaranha para receber cuidados médicos especializados.





O condutor do Voyage também ficou ferido e foi atendido pelo Siate. O homem, porém, foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Sabará, em Londrina.