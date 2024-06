Colisão entre carros deixa três idosos feridos em Assaí

Três idosos ficaram feridos após dois carros colidirem na PR-090, em Assaí (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (2).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 83 anos conduzia um Fiat Palio Weekend no sentido do entroncamento da BR-369 a Assaí quando, ao passar pelo KM 246, colidiu com um Volkswagen Gol, que era dirigido por um homem de 82 anos e cruzava a pista de rolamento da direita para a esquerda.

Os condutores dos veículos ficaram feridos, assim como a passageira do Palio Weekend, de 82 anos. Todos foram socorridos no local pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhados ao Hospital Municipal de Assaí para receber atendimento médico.





O acidente foi registrado em um trecho de pista simples. Não chovia no momento da colisão.