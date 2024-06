Mulher de 45 anos morre ao bater carro em árvore em Ivaiporã

Uma mulher de 45 anos morreu após o carro que dirigia colidir contra uma árvore na PR-466, em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, na tarde deste domingo (2).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a motorista dirigia um Fiat Uno com placas de Joinville/SC pela via quando, ao passar pelo KM 106, perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore que estava na margem direita da via.

A condutora do veículo morreu no local da colisão e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ivaiporã.