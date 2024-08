Colisão entre carros deixa três pessoas feridas em Cambé

Uma colisão entre carros terminou com duas pessoas feridas na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta terça-feira (13).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 59 anos dirigia um Chevrolet Onix no sentido de Londrina a Bela Vista do Paraíso quando, ao passar pelo KM 102, colidiu contra um Renault Kwid, que seguia na direção contrária e era conduzido por um homem de 54 anos.

O motorista e um passageiro, de 58 anos, do Onix, assim como o condutor do Kwid, ficaram feridos, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal São Jorge, em Bela Vista do Paraíso.