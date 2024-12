Confira o funcionamento do comércio de rua e shoppings durante o aniversário de Londrina

As lojas de rua e os shoppings de Londrina vão funcionar durante a terça-feira (10), aniversário de 90 anos da cidade. Segundo a Lei Municipal nº 13.594, as lojas de rua de Londrina têm permissão para funcionar diariamente das 7h às 22h, com exceção de feriados. Para essa semana de LondriNatal e feriado, no entanto, ficou convencionada a abertura na segunda-feira (9) e de quarta-feira (11) à sexta-feira (13), das 09h às 22h. Na terça-feira (10), o horário convencionado passa a ser das 9h às 18h, válido também para o sábado (14). No domingo, as lojas permanecem fechadas.





Veja os horários de funcionamento dos principais shoppings da cidade:

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Aurora Shopping Londrina | Boulevard Londrina Shopping | Catuaí Londrina | Londrina Norte Shopping

Lojas: de segunda-feira (09) a sábado (14) – das 10h às 22h | Na terça-feira (10) e no domingo (15) – 14h às 20h.

Publicidade

Alimentação: de segunda-feira (09) a domingo (15) – das 11h às 22h.





Shopping Royal Plaza

Publicidade

Lojas: de segunda-feira (09) a sábado (14) – das 9h às 21h | Na terça-feira (10) e no domingo (15) – das 12h às 18h.

Alimentação: de segunda-feira (09) a domingo (15) – das 10h às 21h | Na terça-feira (10) e no domingo (15) – das 11h às 18h.

Publicidade





Shopping Com Tour





Lojas: segunda-feira (09) a sábado (14) – das 9h às 21h | Na terça-feira (10) e no domingo (15) – 9h às 15h.

Publicidade





(Com informações da Acil)