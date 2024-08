Prefeituráveis de Londrina ficam frente a frente em debate da Alumni UEL

Seis dos sete candidatos à Prefeitura de Londrina ficarão frente a frente nesta quarta-feira (28) no debate da Alumni UEL (Associação de Ex-Alunos da UEL), a partir das 19h, no Anfiteatro Maior do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas).





A transmissão ao vivo será pelo canal da Alumni UEL no YouTube e pela Rádio Cobra FM. A mediação será do jornalista e professor Fábio Silveira. O debate é aberto à comunidade geral.



A organização confirmou a participação dos candidatos Barbosa Neto (PDT), Diego Garcia (Republicanos), Tercilio Turini (MDB), Professora Maria Tereza (PP), Isabel Diniz (PT) e Coronel Villa (PSDB). O candidato Tiago Amaral (PSD) não havia confirmado presença até a tarde desta terça-feira (27).





Esse será o segundo debate entre os prefeituráveis de Londrina. O primeiro, realizado pela Band/Tarobá no dia 8 de agosto, foi marcado pela postura tímida dos candidatos e pelo pouco aprofundamento das propostas apresentadas.

Na ocasião, a gestão do prefeito Marcelo Belinati (PP) foi alvo de vários candidatos, que teceram críticas à forma como a administração municipal vem lidando com a população em situação de rua, com o atraso em obras e com a saúde pública, por exemplo. Belinati chegou a ir às redes sociais dizer que vários candidatos “falaram mal de Londrina”.





O debate desta quarta é organizado pela Alumni UEL e tem o curso de Jornalismo e o CLCH como parceiros. Serão três blocos para os candidatos responderem questionamentos da associação, da plateia e entre si.

CONHECER OS PREFEITURÁVEIS





Conselheira geral da Alumni UEL, Silvia Karla Andrade afirma que “é uma grande honra” organizar um debate entre os candidatos e candidatas à Prefeitura de Londrina.





“A Alumni tem como princípios a defesa da universidade pública, democrática, acessível, inclusiva e plural, e os ex-alunos e ex-alunas estão em todos os lugares, atuam e apoiam o desenvolvimento da cidade”, afirma.





