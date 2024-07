Colisão entre dois carros e um caminhão deixa uma mulher ferida em Santo Antônio da Platina

Uma mulher de 38 anos ficou ferida após se envolver em um acidente na PR-439, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta quinta-feira (4).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Ford Focus, que era conduzido por um homem de 43 anos, e um caminhão Volkswagen 17.210, que era dirigido por um homem de 50 anos, trafegavam no sentido de Ribeirão do Pinhal a Santo Antônio da Platina quando, ao atingirem o KM 49, colidiram com um Jeep Renegade, que era conduzido pela mulher e seguia na direção contrária.

Os motoristas do Focus e do caminhão não se feriram e obtiveram resultado negativo no teste etilométrico. A condutora do Jeep, por sua vez, teve ferimentos, foi socorrida no local e encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.





A colisão foi registrada em uma curva, em um trecho de pista simples. Não chovia no momento do acidente.