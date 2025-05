Colisão entre motocicleta e caminhão deixa dois feridos no Norte Pioneiro

Dois homens ficaram feridos após uma colisão entre uma motocicleta Yamaha MT-03 e um caminhão Ford Cargo na PR-439, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta segunda-feira (17). O acidente aconteceu por volta das 18h15 no trevo de acesso à avenida Oliveira Mota.





Segundo informações colhidas no local, o caminhão trafegava pela rodovia quando a moto cruzou a pista, resultando na batida.

O condutor da motocicleta, de 21 anos, e o passageiro, de 26, tiveram ferimentos e foram encaminhados ao pronto-socorro da cidade. Já o motorista do caminhão, de 58 anos, não se feriu e fez o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.





A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu a ocorrência e orientou o trânsito na região.