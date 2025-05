PR-445 terá desvio de tráfego em Londrina para correção de aterro e melhoria de drenagem

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informa que a PR-445 terá um sentido de tráfego bloqueado no quilômetro 55 da rodovia, perto de Irerê, distrito de Londrina a partir desta terça-feira (18), às 15h.





A medida é necessária para executar melhorias no sistema de drenagem de águas no local, também com correção do talude de aterro da pista esquerda.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante este período o tráfego de veículos vai utilizar somente a pista do lado direito da PR-445. O trecho contará com sinalização provisória orientando os usuários durante o período.





O DER-PR recomenda que os condutores sigam com cautela pelo local e atenção redobrada, visando garantir a segurança de todos.





Os serviços são realizados pelo consórcio executor da duplicação do trecho, e não tem custos para os cofres públicos.





Atualizada em 19/02/2025 às 15h22.