Colisão frontal deixa dois feridos na PRC-272, em Mauá da Serra

Uma colisão frontal entre um automóvel e um caminhão deixou duas pessoas feridas na noite desta sexta-feira (8), na PRC-272, em Mauá da Serra.





De acordo com boletim da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 21h, no km 202 da rodovia. O VW/Polo, conduzido por uma mulher de19 anos, seguia no sentido Mauá da Serra a Faxinal quando bateu de frente com um caminhão VW/15.180, dirigido por um homem de 27 anos, que trafegava no sentido contrário.

A condutora do carro foi encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana (Centro Norte), e o motorista do caminhão, ao Hospital Municipal de Mauá da Serra (Centro Norte).



Não houve registro de óbitos e as circunstâncias do acidente serão apuradas.





