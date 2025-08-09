Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Acidente de trânsito

Colisão frontal deixa dois feridos na PRC-272, em Mauá da Serra

Redação Bonde com PRE
09 ago 2025 às 14:06

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Uma colisão frontal entre um automóvel e um caminhão deixou duas pessoas feridas na noite desta sexta-feira (8), na PRC-272, em Mauá da Serra.


De acordo com boletim da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 21h, no km 202 da rodovia. O VW/Polo, conduzido por uma mulher de19 anos, seguia no sentido Mauá da Serra a Faxinal quando bateu de frente com um caminhão VW/15.180, dirigido por um homem de 27 anos, que trafegava no sentido contrário.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


A condutora do carro foi encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana (Centro Norte), e o motorista do caminhão, ao Hospital Municipal de Mauá da Serra (Centro Norte).

Não houve registro de óbitos e as circunstâncias do acidente serão apuradas.


BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Leia também:


Imagem
Homem é preso por importunação sexual em ônibus de Londrina após ser agredido por passageiros
Ele possui diversas passagens, inclusive duas por fatos semelhantes, uma delas dentro de um ônibus em Curitiba.
acidente de trânsito transito Colisão frontal Mauá da Serra
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas