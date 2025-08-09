Homem é preso por importunação sexual em ônibus de Londrina após ser agredido por passageiros

Um homem de 46 anos foi preso na noite desta sexta-feira (8) suspeito de importunar sexualmente uma mulher na linha de ônibus 505, em Londrina . Após ser flagrado por outra mulher, ele fugiu, mas voltou para pegar sua mochila e foi agredido por outros passageiros. Em vídeos que repercutiram nas redes sociais e em aplicativos de mensagem, o suspeito, do lado de fora do ônibus, pede a um passageiro que devolva sua mochila quando uma mulher grita “mais de uma mulher viu”. Em outro registro, o homem consegue retornar ao ônibus para pegar a mochila, mas outros passageiros o seguram e iniciam as agressões . VEJA O VÍDEO





De acordo com o relato da vítima, de 27 anos, e de uma testemunha ao delegado da Polícia Civil Roberto Fernandes de Lima, o suspeito teria se encostado por trás da mulher e passado as mãos nas nádegas dela sobre a roupa.





Quando a vítima gritou para que o suspeito saísse de perto, uma outra mulher teria visto o homem recolher o pênis para dentro da bermuda.



“Ele também foi ouvido. Negou os fatos e disse que ele tem uma hérnia na barriga e que ele acabou encostando a barriga nessa moça. Que em momento algum ele tirou o pênis para fora. Que ele estava apenas ajeitando a barriga dele e que a moça que viu pensou que fosse o pênis”, afirma Lima.



Contudo, a polícia constatou que o homem possui diversas passagens, inclusive duas por fatos semelhantes, uma delas dentro de um ônibus em Curitiba.





“Nós ficamos convencidos de que ele de fato praticou o crime e nós o autuamos em flagrante pelo crime de importunação sexual, cuja pena vai de 1 a 5 anos e não comporta fiança para a autoridade policial”, finalizou o delegado.



O homem foi preso e deve passar por audiência de custódia neste sábado (9).



