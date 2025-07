Colisão frontal deixa um morto e outro gravemente ferido na BR-369

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em colisão frontal entre um automóvel e um caminhão na BR-369, em Santa Mariana (Norte). O acidente aconteceu por volta das 12h30 da segunda-feira (30).





De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), um caminhão Mercedes Benz trafegava de Santa Mariana para Bandeirantes quando sofreu o impacto do automóvel Renault Captur, que invadiu a pista contrária.





Com o impacto, o condutor do automóvel, de 43 anos, veio a óbito. O passageiro, também de 43 anos, foi socorrido em estado grave pela equipe do Samu Aéreo e encaminhado para o Hospital Universitário de Londrina.





O condutor do caminhão, morador de Cruzeiro do Oeste, não teve ferimentos. Ele foi submetido ao teste de etilômetro, mas o resultado foi negativo para ingestão de álcool.