Motorista condenado por atropelar bebê em Londrina é preso no MS

André Eduardo Alves dos Santos, de 38 anos, condenado por atropelar e matar o bebê Rodinaldo Matteo, de apenas 1 ano e 7 meses, em 2021, na zona oeste de Londrina, foi preso na noite de sexta-feira (27), em Itaporã (MS). Ele foi condenado em fevereiro pelo Tribunal do Júri de Londrina a 14 anos de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado, mas estava foragido.





O tenente-coronel Samuel Aragão, do 3º Batalhão de Polícia Militar em Dourados, explicou que a prisão foi realizada durante um patrulhamento nas proximidades da rodovia MS-156. A equipe abordou um trio de indivíduos na via, quando notou “visível nervosismo” de um deles com a aproximação da viatura.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Após a Força Tática identificar e verificar a situação jurídica dos abordados, foi confirmado que Santos possuía mandado de prisão em aberto expedido pelo Poder Judiciário paranaense. “Ele recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais assegurados e foi encaminhado sem lesões corporais à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados”, detalhou. Dourados é município vizinho de Itaporã.





'Pelo menos justiça'

Publicidade





Fernanda Regiane, mãe do bebê, descobriu que André Eduardo havia sido preso por meio do contato da FOLHA, nesta segunda (30). Incrédula e muito emocionada, questionou se a notícia realmente era verdade, torcendo para que fosse. “Estou chorando sem aguentar parar em pé, meu coração está saindo pela boca. O meu neném não morreu em vão, o meu neném não morreu em vão”, repetiu.

Publicidade





Ela se mostrou aliviada porque Santos “está pagando pela justiça dos homens a vida que ele tirou, uma criança inocente atropelada na calçada por um bêbado imprudente”. Ainda se disse grata porque a “vida do assassino do meu neném será um pouco interrompida ao menos, a do meu neném ele interrompeu para sempre”.





Agradecendo pela sensação de justiça, relembrou do comportamento do homem no dia do Júri, quando não compareceu pessoalmente e foi interrogado por videoconferência. Afirmou que “lá ele não se mostrou nem um pouquinho arrependido, nunca me pediu nem desculpa, nem nada. Eu sou tão falha, mas Deus é tão bom”.

Publicidade





Entenda o caso:





Publicidade

Em julho de 2021, o bebê Rodinaldo Matteo, de 1 ano e 7 meses, foi atropelado e morto por André Eduardo Alves dos Santos, motorista que prestava serviços à família da vítima. O atropelamento ocorreu no Jardim Vila Rica, zona oeste de Londrina, quando o condenado dirigia em alta velocidade e na contramão, subindo na calçada e atingindo o bebê.





Segundo testemunhas, ele havia ingerido álcool durante o dia e costumava fazer manobras perigosas no bairro. Com uma cerveja entre as pernas e completamente “chapado”, segundo o pai da vítima, Matheus Andrade, o homem tomou um gole da bebida e perguntou se havia atropelado um cachorro. A criança chegou a ser levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, mas não resistiu aos ferimentos.





O júri do caso foi realizado em 13 de fevereiro de 2025, com protestos da família em frente ao Fórum Criminal. Apesar de impedidos inicialmente de entrar na sala de audiências, os parentes puderam acompanhar o julgamento presencialmente após a escolha dos jurados. O motorista foi condenado a 14 anos de prisão por homicídio doloso com duas qualificadoras — por dirigir de forma perigosa e gerar risco a todos. A sentença determinou o cumprimento da pena em regime fechado, e tanto a defesa quanto os familiares da vítima anunciaram que pretendem recorrer para ampliar a pena.





Leia também: