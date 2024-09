Colisão frontal deixa um motorista gravemente ferido em rodovia em Bandeirantes

Uma colisão envolvendo três veículos deixou três pessoas feridas, incluindo um homem que teve lesões graves, na BR-369, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, neste sábado (14).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Chevrolet Corsa, que era conduzido por um homem de 75 anos, seguia no sentido de Bandeirantes a Cornélio Procópio quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Nissan Kicks que era ocupado por dois homens, de 16 e 39 anos.

Um terceiro veículo, um Volkswagen Taos que tinha duas mulheres, de 27 e 29 anos, acabou batendo na lateral do Nissan Kicks.





O motorista do Crosa, de 75 anos, teve ferimentos graves. Além disso, os ocupantes do Nissan Kicks também se feriram. As mulheres do Taos, por sua vez, não tiveram ferimentos.





Todas as vítimas foram socorridas no local e conduzidas até o Hospital de Bandeirantes.