Motorista colide contra van e agride condutor com soco no rosto em Apucarana

Um motorista de um carro Gol colidiu contra uma van e em seguida desferiu um soco no rosto do condutor do veículo, na tarde desta sexta-feira (13), em Apucarana (centro-norte do Paraná).





A proprietária da Van e patroa do homem agredido relatou à PM (Polícia Militar) que o condutor do Gol, após o acidente, saiu do carro nervoso e começou a discutir com o funcionário, que foi agredido logo em seguida.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A mulher também disse que não conseguiu anotar a placa do veículo e que o condutor ameaçou o seu funcionário, dizendo que se ele chamasse a polícia, iria matá-lo, pois era "da região do Colonial". Após a ameaça, o agressor fugiu do local.